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Спорт

Псковская область поднялась еще на строчку в рейтинге субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО

В Министерстве спорта состоялся всероссийский семинар-совещание «О государственной политике в сфере физической культуры и спорта, реализуемой в субъектах Российской Федерации». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участниками семинара, который прошел под председательством заместителя Министра спорта Марины Томиловой, присутствовали руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Псковский регион представлял председатель госкомитета по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Кроме основных вопросов повестки семинара участникам был представлен предварительный рейтинг субъектов РФ по вопросам внедрения комплекса ГТО. Псковская область поднялась еще на одну ступеньку и заняла второе место среди 85 субъектов, уступая только Белгородской, сообщил И. Штылин.

Напомним, ранее на международном форуме «Россия - спортивная держава», который прошел во Владимире, были также подведены предварительные итоги, где Псковская область вошла в тройку самых успешных регионов по реализации комплекса ГТО. В одном из критериев оценки региона продолжает держать лидерство, он занимает первое место по проценту зарегистрированных в автоматизированной информационной системе ГТО от численности занимающихся физической культурой и спортом.

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