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Общество

Трёх повторно севших нетрезвыми за руль водителей поймали на псковских дорогах в выходные

В Пскове, Пыталовском и Красногородском районах дорожная полиция в ходе проводимых мероприятий выявила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночью 25 декабря в Пскове на улице Николая Васильева полицейские остановили автомашину «Шевроле Нива», за рулем которой оказался 22-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения.

24 декабря в деревне Гавры Пыталовского района автомобилем «Рено» управлял   нетрезвый 23-летний  местный житель. А в Красногородске по улице Пушкина  на  автомашине  ВАЗ-21093 двигался 30-летний  мужчина, который также находился в нетрезвом состоянии.

По данным фактам проводятся  проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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