Трёх повторно севших нетрезвыми за руль водителей поймали на псковских дорогах в выходные

12:05, 26 декабря 2016, ПАИ

В Пскове, Пыталовском и Красногородском районах дорожная полиция в ходе проводимых мероприятий выявила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночью 25 декабря в Пскове на улице Николая Васильева полицейские остановили автомашину «Шевроле Нива», за рулем которой оказался 22-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения.

24 декабря в деревне Гавры Пыталовского района автомобилем «Рено» управлял нетрезвый 23-летний местный житель. А в Красногородске по улице Пушкина на автомашине ВАЗ-21093 двигался 30-летний мужчина, который также находился в нетрезвом состоянии.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.