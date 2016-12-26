«Юные подводники» отметили 23-летие со дня поднятия военно-морского флага России на БАПЛ «Псков»

14:35, 26 декабря 2016, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области приняли участие в открытом заседании клуба юных моряков-подводников, который действует на базе средней школы№18 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Заседание клуба было посвящено 23-летию со Дня Поднятия военно-морского флага России на большой атомной подводной лодке «Псков», которая несет службу в акватории северных морей.

В клубе собрались ветераны флота, живущие в настоящее время в Пскове, школьники, учителя, общественники. Гостям представили презентацию о работе клуба юных моряков-подводников и концертную программу, подготовленную учащимися школы.

Ребята пообщались с гостями, которые рассказали об особенностях военно-морской службы и службы на подлодках, посмотрели видеофильм о буднях моряков-подводников.

Затем состоялась торжественная церемония вручения удостоверений новым членам клуба юных моряков-подводников — ребятам, которые успешно проявили себя на занятиях клуба и активно принимали участие в городских общественных мероприятиях.

«Воспитание чувства патриотизма является сегодня одной из приоритетных задач учебно-воспитательного процесса. Фундамент чувства патриотизма закладывается в юном возрасте, поэтому необходимость деятельности военно-патриотических клубов оправдана. Они формируют в ребятах целеустремленность, дисциплинируют, дают азы понимания активной жизненной и гражданской позиции, формируют личность. Кроме того, многие воспитанники таких клубов в будущем выбирают направления своей профессии, связанные с клубными увлечениями. Как правило, ребята успешно поступают в военные училища. Участие в мероприятиях патриотической направленности для подрастающего поколения стоит в повестке регионального отделения ОНФ», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Григорий Турчин.