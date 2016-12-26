0
17:30
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
16:36
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
16:23
С 1 января в Пскове подорожает льготный проездной билет
16:16
Бизнесмен и политик из Порхова выдвинут на «Народное признание»
15:16
Создателя дискуссионного клуба «Форум» выдвинули на «Народное признание-2016»
13:24
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
11:46
13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
Еще новости
  • Коротко
Общество

«Юные подводники» отметили 23-летие со дня поднятия военно-морского флага России на БАПЛ «Псков»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области приняли участие в открытом заседании клуба юных моряков-подводников, который действует на базе средней школы№18 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Заседание клуба было посвящено 23-летию со Дня Поднятия военно-морского флага России на большой атомной подводной лодке «Псков», которая несет службу в акватории северных морей.

В клубе собрались ветераны флота, живущие в настоящее время в Пскове, школьники, учителя, общественники. Гостям представили презентацию о работе клуба юных моряков-подводников и концертную программу, подготовленную учащимися школы.

Ребята пообщались с гостями, которые рассказали об особенностях военно-морской службы и службы на подлодках, посмотрели видеофильм о буднях моряков-подводников.

Затем состоялась торжественная церемония вручения удостоверений новым членам клуба юных моряков-подводников — ребятам, которые успешно проявили себя на занятиях клуба и активно принимали участие в городских общественных мероприятиях.

«Воспитание чувства патриотизма является сегодня одной из приоритетных задач учебно-воспитательного процесса. Фундамент чувства патриотизма закладывается в юном возрасте, поэтому необходимость деятельности военно-патриотических клубов оправдана. Они формируют в ребятах целеустремленность, дисциплинируют, дают азы понимания активной жизненной и гражданской позиции, формируют личность. Кроме того, многие воспитанники таких клубов в будущем выбирают направления своей профессии, связанные с клубными увлечениями. Как правило, ребята успешно поступают в военные училища. Участие в мероприятиях патриотической направленности для подрастающего поколения стоит в повестке регионального отделения ОНФ», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Григорий Турчин.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
26 декабря 2016
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
26 декабря 2016
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
С 1 января в Пскове подорожает льготный проездной билет
26 декабря 2016
С 1 января в Пскове подорожает льготный проездной билет
Бизнесмен и политик из Порхова выдвинут на «Народное признание»
26 декабря 2016
Бизнесмен и политик из Порхова выдвинут на «Народное признание» 2
Создателя дискуссионного клуба «Форум» выдвинули на «Народное признание-2016»
26 декабря 2016
Создателя дискуссионного клуба «Форум» выдвинули на «Народное признание-2016»
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
26 декабря 2016
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
26 декабря 2016
13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
26 декабря 2016
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»

Идет загрузка...