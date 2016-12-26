На новогодней ярмарке в Пскове представят голландских овечек

12:57, 26 декабря 2016, ПАИ

На новогодней ярмарке в Пскове, которая откроется 28 ноября, представят семейство овечек лучших голландских полутонкорунных пород необыкновенной красоты и маленьких ягнят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Овечек можно будет увидеть в контактном живом уголке.

Напомним, что торговые ряды будут работать с 28 по 30 декабря с 10:00 до 20:00, 31 декабря с 10:00 до 14:00.

Открытие ярмарки состоится 28 декабря в 12 часов (между Центральной аптекой и магазином «Арбат») и будет работать до 31 декабря. В программе торжественного открытия предусмотрено новогоднее представление: музыка, сюрпризы от Деда Мороза, скоморохи и зазывалы. Артисты ансамбля народной песни «Забава» создадут для посетителей праздничное новогоднее настроение.

В рамках ярмарки будут представлены два тематических раздела: «Новогодние подарки» и «Праздничный стол». На пешеходной зоне улицы Пушкина будет работать ресторан литовской кухни. Гости из Вильнюса приготовят для псковичей блюда национальной кухни.