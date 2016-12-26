Специалисты напомнили псковичам действия при отказе срабатывания пиротехники

11:46, 26 декабря 2016, ПАИ

Специалисты напомнили псковичам действия при отказе срабатывания пиротехники. Информация размещена на сайте областного управления МЧС.

«До Нового года осталось только лишь пять дней! Все чаще на улицах слышны звуки взрывающихся фейерверков. Красочные зрелища поднимают настроение, дарят волшебные впечатления. При этом не стоит забывать, что требования пожарной безопасности к пиротехнической продукции, установленные нормативными документами, должны быть обеспечены не только в процессе реализации, хранения и использования, но также и в случае отказа срабатывания и при ее утилизации. После запуска фейерверка, не забудьте осмотреть и очистить территорию от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов!» - сказали в ведомстве.

По общему правилу, количество отказов срабатывания должно быть не более 10%. Конкретные значения параметров надежности должны быть указаны в нормативной и технической документации на пиротехнике.

Псковичам рекомендуют помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует:

- выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;

- подойти к фейерверочному изделию и провести его визуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над ним. Последующие действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;

- собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие.

Утилизации подлежат пиротехнические изделия, утратившие свои потребительские свойства и (или) не соответствующие требованиям нормативных актов, в том числе:

- в случае несрабатывания электровоспламенителей;

- в случае невоспламенения составов;

- в случае неполного срабатывания изделий;

- при обрыве проводов электровоспламенителей;

- по окончании срока годности;

- при отсутствии (утрате) идентификационных признаков;

- в случае обнаружения следов порчи;

- контрафактные пиротехнические изделия.

Уничтожение пиротехнических изделий должны проводить специализированные организации, имеющие право на осуществление этого вида деятельности. В обычных условиях фейерверочные изделия уничтожают, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.

В процессе утилизации нужно выполнять следующие требования безопасности:

- пиротехнические изделия подлежат утилизации потребителем с соблюдением мер пожаробезопасности и взрывобезопасности в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатационной документации или в виде маркировочного обозначения на изделии;

- утилизация пиротехнических изделий, а также отходов производства и потребления с целью получения вторичной продукции (сырья, материалов, комплектующих элементов) осуществляется в соответствии с технологической инструкцией (технологическим процессом) организациями, имеющими разрешительные документы на производство пиротехнических изделий, в соответствии с законодательством.