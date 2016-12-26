В Пскове полиция проводит проверку по факту обнаружения фальшивой тысячи

11:51, 26 декабря 2016, ПАИ

Полиция проводит проверку по факту обнаружения в Пскове поддельной тысячерублевой банкноты. Она была выявлена 23 декабря в одном из финансовых учреждений города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, принимающим наличные деньги, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - подчеркнули в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».