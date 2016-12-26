Губернатор Андрей Турчак обсудил с депутатами-единороссами проект областного бюджета

11:55, 26 декабря 2016, ПАИ

Перед началом 5-й сессии Псковского областного Собрания губернатор Андрей Турчак обсудил с депутатами от фракции «Единая Россия» проект бюджета области на предстоящие три года. Аналогичные консультации главы региона с другими фракциями областного парламента состоялись 12 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Хотел бы извиниться перед вами за то, что по объективным причинам не смог присутствовать на прошлой сессии и выступить с бюджетным посланием», - обратился к однопартийцам А. Турчак.

Губернатор в очередной раз подчеркнул, что бюджетный процесс этого года был сложным. «Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию и на то, что впервые область так поздно получила контрольные цифры из Минфина, мы постарались сбалансировать бюджет и защитить все приоритетные статьи расходов», - отметил Андрей Турчак.

Глава региона сделал акцент на том, что проект бюджета, который депутатам сегодня предстоит рассмотреть во втором чтении, позволит выполнить главную задачу власти – сохранить социальную стабильность в регионе.

А. Турчак доложил депутатам, что на 2017 год достигнута договорённость с федерацией о новом принципе софинансирования: «92% – федерация и только 8% – областной бюджет. Для нас это благо, но по уже действующим проектам, это соотношение софинансирования не меняется».

«У меня нет никаких сомнений, что в 2017 году со всеми трудностями мы справимся и сможем подойти к завершению крупных строек», - сказал в завершении выступления Андрей Турчак.

Затем глава региона ответил на вопросы единороссов.