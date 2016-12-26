5-я сессия Псковского областного Собрания началась с минуты молчания

12:04, 26 декабря 2016, ПАИ

Депутат регионального парламента начали 5-ю сессию Псковского областного Собрания с минуты молчания. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по предложению спикера заксобрания Александра Котова депутаты и гости сессии почтили память жертв авиакатастрофы, в которой погиб самолет Ту-154. Напомним, сегодня в Российской Федерации объявлен траур.

Напомним, самолет Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе восемь военных, девять представителей прессы, двое госслужащих, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Как сообщает РИА Новости, поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту. Сейчас поисковые работы ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Военнослужащие также обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров.

«Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА «Орлан-10», — добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Специалисты отмечают, что поисково-спасательная операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.