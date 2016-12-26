Бюджет-2017: Манипулируй это

12:07, 26 декабря 2016, ПАИ

Старая, как говорят китайская, мудрость гласит, что не дай Бог жить в эпоху перемен. Китайцы, конечно же, ошибались. Во-первых, жить в эпоху перемен очень интересно и полезно. Во-вторых, есть куда более неприятные эпохи. В одну из таких мы и живем. Очень странное время, надо сказать. Наши предки в жизни бы не поверили, что такое возможно, однако реальность иногда превосходит самые смелые фантазии.

Гуру современной футурологии Джон Нейсбитт называет наше обществ постинформационным. Вероятно, это самое точное из возможных названий. Еще 15-20 лет назад считалось, что миром правит тот, кто владеет информацией. Затем мы переизобрели информацию, и теперь она манипулирует нами. Мне кажется, это очень красивая теория, расположенная где-то на пересечении политической евгеники и философии «Ангсоц». Об этом интересно почитать, как и о любом социальном эксперименте. Вот только нам приходится во всем этом жить.

Мир с некоторых пор не наполнен событиями. О том, что происходит, мы узнаем из псевдоновостных передач, наполненных псевдоаналитическими сюжетами. Что вообще происходит в мире? Если верить программе «Время» - одно, если же BBC - прямо противоположное. Возможно ли понять, на самом деле все российские спортсмены круглосуточно пожирают стероиды в промышленных объемах, или это старик Макларен выполняет чей-то грязный заказ? Что на самом деле происходит в Сирии, Украине или какой-нибудь Венесуэле?

Можно смело расслабиться - по крайней мере, в обозримом будущем мы об этом ничего не узнаем. У нас просто есть выбор источника информации, которая нас так или иначе устраивает.

С неба на землю

После этого фрагмента высокого полета предлагаю приземлиться на нашу грешную землю. В области продолжаются споры о бюджете на 2017 год. Переместившись на просторы социальных сетей, они приобретают все более ожесточенный характер. Приверженцы противоборствующих лагерей не стесняются в выражениях, доставая из недр сознания все более весомые аргументы. К счастью, бейсбольные биты диванных стратегов лишь рассекают воздух и не способны причинить физические страдания.

Однако же кое в чем, как мне кажется, следует разобраться. Не собираюсь здесь заниматься апологией бюджета и действий администрации области. Бюджет трудный, и еще нужно будет много поработать, чтобы собрать все причитающиеся доходы. В такой ситуации хотелось бы, чтобы максимально возможное число грамотных специалистов объединилось для решения действительно актуальных проблем. Увы, это не наш случай. Оппозиция, с самого начала отмежевавшаяся от проекта бюджета, по мере работы согласительной комиссии перешла к откровенным и вполне циничным манипуляциям.

Есть в бюджете такая статья расходов: «Создание условий для формирования благоприятного делового и инвестиционного климата в области». За этой абстрактной формулировкой скрывается в том числе программа развития Особой экономической зоны - Технопарка «Моглино». Про то, что «Моглино», при правильном менеджменте, через несколько лет станет базой экономики региона, создаст рабочие места и будет стабильно пополнять местный бюджет налогами, как-то даже неудобно говорить. По-моему, это капитанская очевидность. Администрация области инвестирует в «Моглино», и это, вне всякого сомнения, пример дальновидной и грамотной экономической стратегии.

Что делает оппозиция? В данном случае всеми способами пытается дискредитировать как непосредственно проект «Моглино», так и действия региональной власти, направленные на его поддержку. Разными голосами, но в едином порыве нам пытаются доказать, что «Моглино» вообще никогда не заработает. На любые аргументы о том, что на запуск таких проектов даже в более экономически благоприятных условиях требуется минимум 5-7 лет, только отмахиваются. О том, что регионы, где такие проекты были реализованы, получали мощный импульс развития и становились намного более привлекательными для жизни, даже слушать не хотят. А как же иначе? Ведь ОЭЗ «Моглино» - это детище действующей областной администрации. Следовательно, его ни в коем случае нельзя поддерживать.

Ну а что взамен предлагают? Естественно, предлагают некий абстрактный набор популистских мер. Направить в медицину, например. Вы сейчас в меня камни швырять начнете, мол, с каких это пор медицина стала популистской мерой? Но тут надо уже смотреть конкретные цифры. Весь сыр-бор разгорелся из-за 110 миллионов «моглинских» рублей. На фоне общей суммы расходов областного бюджета на медицину, это капля в море. Достаточно будет сказать, что только на льготные лекарства для жителей области выделено более 500 миллионов рублей. Ну а что можно сделать на 110 миллионов? Конечно, кое-что можно. Например, погасить кредиторскую задолженность, которую накопила Опочецкая межрайонная больница. Эту проблему тоже надо решать, но, положа руку на сердце, развитие проекта «Моглино» видится более важным и значимым.

Экономическая модель П. П. Шарикова

Давайте говорить прямо: оппозиция предлагает плюнуть на развитие экономического потенциала Псковской области. А деньги, которые на это развитие планируется потратить, «раздать бедным». Это все, на первый взгляд, очень дешевые попытки манипуляции общественным сознанием, корнями уходящие в первые годы советской власти.

Я отлично помню, как в конце 2014 года, когда резко упали цены на нефть, те же самые представители оппозиции с пеной у рта объясняли, что годы высоких нефтяных цен были напрасно потрачены на рост благосостояния граждан. Проедали, так сказать, шальные нефтедоллары, не задумываясь о завтрашнем дне. А вместо этого надо было вкладывать деньги в развитие промышленности и долгосрочные инфраструктурные проекты. В создание технопарков, в том числе. Прошло всего-то пару лет, и эти люди говорят нам диаметрально противоположное. Предлагают размазать тонким слоем по поверхности, прекрасно понимая, что такой подход неизбежно приводит к плачевным результатам.

Пройдет еще какое-то время, и точка зрения оппозиции в сотый раз изменится на диаметрально противоположную. Логика и последовательность? Не, не слышали. Да и зачем? Человеческое сознание в постинформационном обществе не способно на долгую память. Главное в любой ситуации говорить то, что хотят слышать электоральные массы. Им ведь так легко впихнуть в головы мысли о том, что все беды от какого-нибудь «Моглино» или другого проекта действующей власти. И не забывать при этом предлагать «отобрать и поделить», чтобы бедным раздать. Вроде Шариков, а вроде и Робин Гуд…