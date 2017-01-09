Автоитоги - 2016

10:01, 09 января 2017, ПАИ

Вот и заканчился 2016 год. Он был непростой во всех отношениях. Много событий и перемен произошло как в глобальном атомобильном мире, так и в жизни простых псковских автомобилистов. Автоэксперт ПАИ Александр Сидоренко приготовил подборку самых важных и знаковых автомобильных новостей ушедшего года.

На редкость приятная новость для всех любителей нарушать ПДД «по-мелкому». С 1 января 2016 года заработала программа скидок на штрафы для тех, кто не любит тянуть кота за самолюбие. Тем паче, теперь оплачивать штрафы с 50% скидкой (в магазинах таких не сыщешь!) можно не выходя из дома. Правда, эта мера не касается любителей подзадолжать государству и банкам, а также прочим алиментщикам. Они вообще рискуют не только потерять имущество, но и лишиться прав. Да и лихачить теперь стало невыгодно: летом вступила в силу новая редакция ПДД, в которой появился запрет на опасное вождение.

До кучи, в Псковской области установили размер минимальной платы за эвакуацию автомобилей. Сколько? Читайте здесь!

Кстати, про лихачить... Если не терпится, вам в Федерацию автоспорта Псковской области, которая провела год в ударном режиме, радуя нас не только большим количеством зрелищных раллийных гонок, но и богатым на события любительским соревнованием автомобилистов АМБ-2016. Кстати, посмотрите эпичное видео с вылетом псковского экипажа.

Более того, получив президентский грант на повышение дорожной безопасности, местная автофедерация смогла организовать бесплатные курсы контраварийной подготовки для всех желающих. Обучение прошли и сотрудники ДПС. Хочется верить, теперь думающих водителей на псковских дорогах отныне будет немного больше.

С 1 апреля Госдума подняла акцизы на топливо. Бензин стал дороже, но лучше. Вырос и транспортный налог на некоторые легковые автомобили, хотя для большегрузов его отменили вообще. Если вы решили пересесть с авто на автобус, знайте - там тоже подорожало. А вы-то наверное уж и забыли, что в России автомобиль не средство передвижения, а роскошь. Не особенно повезло и чиновникам, тяготеющим к роскоши. Премьер-министр Дмитий Медведев запретил покупать слугам народа машины мощные автомобили.

К счастью некоторых, в 2016 году можно было серьезно сэкономить на покупке электроавтомобиля. Кстати, знаете, сколько электроавтомобилей сейчас ездит по дорогам страны - пока нет и тысячи...

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила получения прав. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Помимо этого, страховщики перешли на оформление новых бланков ОСАГО. Отныне изменились и правила наследования автомобильной недвижимости: теперь гаражи и машиноместа можно передавать по наследству и дарить.

С 2016 года шутки про «надежность» автомобилей LADA можно считать неактуальными. В продажу поступили свеженькие и современные X-Ray и Vesta. А в Пскове еще и новенький салон LADA открыли.

В то время как в мире внедряют автопилоты на легковушках, у нас установили автопилот на трактор. 2016-й стал знаменательным для автомобильной России еще и тем, что впервые продажи автомобилей с «автоматами» обогнали автомобили с классической «механикой». Не обошлось без грустных новостей. ЗИЛ всё!

К ярким местным автомобильным событиям можно отнести два этапа традиционного уже конкурса мастерства парковки ПАРК-ПРОФИ. Первый прошел как всегда весной под открытым небом (фото и видео), а второй (осенью) - впервые на подземной парковке ТРК «Акваполис». Вот вам видео о том как это было.

Кроме того, весь год мы радовали вас новым проектом ВОЙНА МАШИН. 18 автомобилей приняли участие в этом увлекательном мероприятии. Не обошлось в этом году и без пробега ретромашин. А еще мы побывали на интереснейшем мероприятии LEXUS Live, о чем сделали отдельный репортаж.

Не можем пройти мимо знаковых ДТП. На статуэтку «Нарушитель года» претендует уже экс-директор «Псковской губернии» Александр Захаров. О том, что учудил молодой человек можно почитать вот здесь. Стоит упомянуть, что отныне в качестве доказательств вины нарушителя можно использовать видеорегистраторы. Не менее талантливым оказался подросток из Пскова, который променял свой мобильник на машину и рассекал на ней по городу. Еще один житель Пскова умудрился сбить фонарный столб, упавший на преследовавший его патрульный автомобиль. А вот вам эпичное видео того, как девушка из Питера чуть не улетела с Троицкого моста в Пскову.

Стройкой года, без преувеличения, можно назвать реконструкцию моста 50-летия Октября. Строили долго и, надеемся, хорошо. Как это начиналось и чем закончилось, мы рассказывали не раз. Кстати, пешеходная зона на мосту была заметно сужена, за что городским властям пришлось объясняться перед активистами "Убитых дорог". Пока строили мост, Псков периодически утопал в воде из-за неработающей ливневой канализации. А еще под конец года начали строительство Северного обхода Пскова. Работа кипит, конца края не видно.

Подводя итог уходящему году, можно сказать, что региональный бюджет собрал приличные суммы от установки камер фото и видеофиксации нарушений и введения системы «Платон». С нетерпением ждем улучшения ситуаций с качеством дорог. С Новым годом, дорогие автолюбители! Давайте в этом году будем меньше нарушать и больше уступать!