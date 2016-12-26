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В Великих Луках полиция изъяла у безработного 200 граммов марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки изъяли у безработного местного жителя марихуану. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В надворных постройках возле дома по улице Торфобрикетной в Великих Луках полицейские обнаружили и изъяли у ранее судимого 40-летнего мужчины более 200 граммов марихуаны.

По имеющимся данным, горожанин выращивал наркотическое средство на своем приусадебном участке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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