В Великих Луках полиция изъяла у безработного 200 граммов марихуаны

12:17, 26 декабря 2016, ПАИ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки изъяли у безработного местного жителя марихуану. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В надворных постройках возле дома по улице Торфобрикетной в Великих Луках полицейские обнаружили и изъяли у ранее судимого 40-летнего мужчины более 200 граммов марихуаны.

По имеющимся данным, горожанин выращивал наркотическое средство на своем приусадебном участке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.