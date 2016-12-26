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Общество

В России ввели запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции

В России ввели запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Соответствующее постановление по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.   

Продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25% объема готовой продукции юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на 30 суток. Исключение составляет парфюмерия и стеклоомывающие жидкости.

Постановление зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу со дня официального опубликования.

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