В России ввели запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции
В России ввели запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Соответствующее постановление по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25% объема готовой продукции юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на 30 суток. Исключение составляет парфюмерия и стеклоомывающие жидкости.
Постановление зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу со дня официального опубликования.