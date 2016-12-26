В псковском УФСИН завершился турнир по мини-футболу памяти сотрудника «Зубра» Алексея Ширяева

12:26, 26 декабря 2016, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области определился победитель турнира по мини-футболу сезона 2016 года, посвященного памяти Героя России, сотрудника ОСН «Зубр» Алексея Ширяева, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Из 9 команд учреждений уголовно-исполнительной системы, принимающих участие в соревнованиях и условно разделенных на Южную и Северную лиги, путевки в финал получили по две команды из каждого направления. Юг представили СИЗО-2 и ИК-6, север – ИК-2 и СИЗО-1.

По результатам жеребьевки в групповых баталиях команда ИК-6 встретилась с командой псковского следственного изолятора, одержав над ней победу, а ИК-2 обыграла СИЗО-2. В очной встрече за третье место в борьбу вступили команды следственных изоляторов. Победителем матча и бронзовым призером состязаний стала команда СИЗО-1, великолукский следственный изолятор оказался на четвертом месте.

В финальном матче команда ИК-2 сохраняла шансы на первое место, но соперник – ИК-6 - показал свои лучшие качества и одержал победу со счетом 3:7, став победителем турнира по мини-футболу сезона 2016 года.

В итоге третье место заняли сотрудники СИЗО-1, на вторую ступень пьедестала поднялась команда ИК-2. Лидерами стали представители ИК-6. Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Степанов (ИК-6), лучшим бомбардиром – Олег Шиленок (СИЗО-1).

Награды победителям - кубки, медали и дипломы - вручил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он поблагодарил всех спортсменов за участие, пожелал успехов, удачи, новых профессиональных и спортивных побед.