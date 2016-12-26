Виктор Остренко: В этом и есть суть настоящей власти, чтобы не опускать руки, не распускать нюни

12:44, 26 декабря 2016, ПАИ

«Ко всему подготовиться, как показал минувший год, невозможно. Он принёс нам много утрат, и многим бы можно было пожертвовать, чтобы этого не случилось. Однако жизнь вытаскивает нас из непозволительного состояния отчаяния и заставляет идти вперёд. В этом и есть суть настоящей власти, чтобы не опускать руки, не распускать нюни, а последовательно идти дальше и улучшать благосостояние наших граждан», - заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, выступая от имени фракции «Единая Россия» на 5-й сессии регионального парламента 6-го созыва сегодня, 26 декабря.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Виктора Остренко «несмотря на высказанные скептиками традиционные предостережения год назад и резкие выпады сегодня, все важные инфраструктурные проекты были реализованы: перинатальный и онкоцентр, великолукский путепровод, Северный обход в Пскове, школа в Борисовичах, запланированное строительство в Великих Луках, капремонт великолукского драмтеатра, продолжающаяся программа ремонта сельских ДК, развитие особой экономической зоны «Моглино», подготовка к сдаче физдиспансера, начало подготовки к созданию студенческого городка и многое другое».

«Это всё важнейшие проекты, от них зависит будущее региона и качество жизни наших людей. Их реализация требовала грамотного финансового планирования», - отметил вице-спикер.

«Да, мы уже не первый год работаем в непростых бюджетных условиях, видим и вынужденные меры по выплате кредитных процентов. Но большая часть этих средств (кредитных) направлены на проекты развития, а не на проедание», добавил он, и пожелал региональной администрации и дальше придерживаться этой тактики.

«На попытки обвинить нас в соглашательстве по всем вопросам хочу сказать - есть обстоятельства, которые вызывают у нас настороженность и тревогу (временно отложенная индексация соцвыплат, предельно урезанные программы по капвложениям, невозможность увеличить дотации муниципальным образованиям и т.д.). Однако мы работаем над бюджетом в тесной связке с исполнительной властью так, чтобы все задачи, стоящие перед бюджетом, были решены», - резюмировал едитноросс.