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Культура

В 2017 году в Пскове начнется реконструкция Дома губернатора

В 2017 году в Пскове начнется реконструкция Дома губернатора, в котором располагалась детско-юношеская библиотека им. В. А. Каверина. Об этом сообщил губернатор области Андрей Турчак на сессии регионального парламента 26 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

А. Турчак отметил, что есть подтверждение финансирования этих работ из федерального бюджета в следующем году. После реконструкции, по словам главы региона, библиотека вернется в здание. Напомним, в связи с ремонтом учреждение переехало на Сиреневый бульвар, 3.

Отметим, «Дом губернатора» – памятник истории и архитектуры XVIII – XIX веков. Это одно из наиболее крупных зданий гражданской архитектуры в застройке Пскова этого периода, совмещающее в себе функцию жилого дома со службами и общественной постройки. Здание является образцом безордерного классицизма в архитектуре губернского Пскова.

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