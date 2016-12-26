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Общество

Андрей Турчак анонсировал подписание трёхстороннего соглашения по установлению минимально допустимых зарплат

Губернатор Псковской области Андрей Турчак анонсировал подписание до конца 2016 года трёхстороннего соглашения по установлению минимально допустимого размера оплаты труда на 2017 год. Об этом он объявил на сессии Псковского областного Собрания 26 декабря, где во втором чтении рассматривается проект бюджета региона на 2016 год и плановый период 2018 -2019 годов.  

Соглашение будет подписано между администрацией Псковской области, профсоюзами и работодателями в лице регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.  

«Мы наконец-то мы смогли убедить работодателей, что надо подписать соглашение о минимальной оплате труда», - сказал глава региона. Он подчеркнул, что данный документ обеспечит «выход многих из тени».

Андрей Турчак отметил, что депутаты задаются справедливым вопросом: промышленность и сельское хозяйство у нас в регионе растут темпами выше, чем на Северо-Западе, почему тогда доходы наших граждан не растут также? «Отвечу, это огромная проблема черных и серых зарплат, конвертов и так называемой скрытой занятости», - пояснил он и добавил, что в результате бюджет недополучает налог на доходы физических лиц, а наши граждане теряют свои пенсионные сбережения.

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