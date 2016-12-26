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Администрация Псковской области подаст иск о солидарной ответственности Салопова и Гавунаса за хищение госсредств

Администрация Псковской области подаст иск о солидарной ответственности Василия Салопова и Михаила Гавунаса за хищение средств регионального бюджета. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 26 декабря, на 5-й сессии Псковского областного Собрания заявил губернатор региона Андрей Турчак, отвечая на вопрос лидера псковских справедливороссов Олега Брячака, намерены ли областные власти предъявить Салопову финансовые претензии в связи с признанием им себя виновным в хищении госсредств.

«Хищением государственного имущества Салопов занимался вместе с Гавунасом. Мы для себя считаем, что ответственность данные господа должны нести солидарно. После завершения процедуры банкротства [Василий Салопов в ноябре был признан банкротом - ПАИ] – а кому как ни вам знать, что выходом из процедуры банкротства может быть  как реализация имущества, так и реструктуризация долгов [в начале декабря Олег Брячак также подал заявление о признании его банкротом - ПАИ] – как только юридические процедуры закончатся, администрация области подаст иск о солидарной ответственности этих двух граждан», - сказал глава региона.  

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