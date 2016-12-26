Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет

13:24, 26 декабря 2016, ПАИ

При формировании бюджета Псковской области власти исходили из необходимости решения двух задач – сохранить его социальную направленность и обеспечить дополнительные поступления. Об этом губернатор Андрей Турчак сообщил 26 декабря на сессии регионального парламента. Сегодня он выступил перед депутатами по проекту бюджета на 2017 год в рамках сессии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы знаете, что в этой связи был принят целый пакет решений по налогам и постепенному сокращению налоговых льгот для крупного бизнеса, который находится на завершающей стадии реализации своих инвестиционных проектов. Следующей задачей было не допустить увеличения госдолга и обеспечить замещение коммерческих кредитов бюджетными, для снижения расходов на его обслуживание, - сказал А. Турчак. - И как заключительная задача - обеспечить продолжение реализации важных социальных и инфраструктурных проектов, которые сегодня уже были озвучены. Это перинатальный центр, великолукский путепровод и Северный обход Пскова, строительство новых школ, газификация, расселение ветхого и аварийного жилья». По его словам, все эти задачи нашли свое подтверждение в бюджете на следующую «трехлетку».

По мнению главы региона, в целом удалось обеспечить выполнение этих задач. «Конечно же, есть вопросы, вопросы должны быть, это абсолютно нормально», - отметил Андрей Турчак.

Затем он обозначил позицию администрации области по некоторым темам и вопросам, которые были подняты парламентариями в ходе бюджетного процесса. Так, депутат Виктор Дуля в одном из своих выступлений, в том числе и сегодня, коснулся вопроса социальных гарантий, сравнил социальную сферу Псковской области с «тришкиным кафтаном». «Если вопрос ставить по-житейски – с этим можно отчасти согласиться, достаточно выплат и пособий никогда и ни для кого не бывает, тем более, что многие из них при получении на руки - незначительны по объему. Но мы же не можем, только исходя из своих добрых побуждений, взять и увеличить их, например, в три раза. При этом все мы понимаем, что кто-нибудь тут же скажет, что увеличить надо не в 3, а в 5», - пояснил губернатор.

Губернатор отметил, что оценивать эту ситуацию надо исходя из того, справляется ли система социальной защиты со своей функцией или нет. «У нас 40 различных социальных льгот и выплат, 300 тысяч наших граждан ими охвачено. Сумма, которая предусмотрена в бюджете на следующий год, - 2,4 млрд рублей. При этом более четверти всех социальных льгот и выплат было введено нами в последние годы. Мы с вами вместе приняли более десятка мер социальной поддержки. Раньше их просто не существовало, - уточнил он. - Это ветеранские, дополнительные выплаты по этому закону для детей войны. Это региональный материнский капитал, выплаты усыновителям, на третьего ребенка, выплаты опекунам».

«Когда-то мы с вами начинали с 28 миллионов на квартиры для детей-сирот, сейчас заложено более 100 и так далее. Как еще можно оценить эффективность социальной системы? – сказал А. Турчак. - Коллеги, объективно, мы, конечно же, как сыр в масле мы с вами не катаемся, но выстроенная система социальной защиты свои функции выполняет, и наша с вами задача в эти непростые, нелегкие времена её сохранить»