Андрей Турчак: Ситуация с госдолгом у нас сегодня абсолютно типичная для большинства российских регионов

13:31, 26 декабря 2016, ПАИ

«Ситуация с госдолгом у нас сегодня абсолютно типична для большинства российских регионов. Во-вторых, еще раз хочу напомнить, зачем и на что мы брали с вами эти кредиты», - заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак на 5-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 26 декабря.

Глава региона назвал главной причиной софинансирование федеральных программ. Псковская область берет кредиты и участвует в программах в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, дорожной отрасли. При этом, федеральные деньги по этим программам вкладываются в регион без процентов и навсегда.

«Мы не нарушили ни одной нормы бюджетного законодательства, нам не грозят, в отличие от некоторых, никакие санкции, а главное, что мы делаем – переводим коммерческие кредиты в бюджетные, сокращая, таким образом, ежегодную сумму, выделяемую на обслуживание госдолга», - добавил Андрей Турчак. По словам губернатора, только в текущем году 4 млрд коммерческих кредитов, взятых Псковской областью, удалось перевести в бюджетные.