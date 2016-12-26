Борис Полозов: Хотелось бы, чтобы у оппозиции было реальное желание разбираться в проблемах

13:28, 26 декабря 2016, ПАИ

«Несомненно, мнение оппозиции - важнейший элемент работы любого законодательного органа. Но очень бы хотелось, чтобы оно было компетентным и чтобы было желание действительно разобраться в ответах», - заявил вице-спикер Псковского областного Собрания Борис Полозов, подводя итоги согласительной комиссии, работавшей над бюджетом Псковской области на 2017 и плановый период 2018-2019 годов.

«Уже четыре раза говорилось, что мы не должны воспринимать бюджет как нечто статичное. Это полнейшее нежелание слышать и воспринять эти объяснения. Как говорится, ради красного словца или красной строки не пожалеют и отца. Это будет присутствовать до тех пор, пока здесь присутствуют СМИ». – добавил Борис Полозов.

«Долг — это плохо, это очень плохо. Но ни одна норма бюджетного законодательства не нарушена. Второе: на один рубль привлечено дополнительно 4-5 рублей. За последние 6-7 лет с точки зрения инфраструктуры сделано в Псковской области больше, чем за последние 25 лет», - резюмировал заместитель председателя Собрания.

По его словам, по итогам работы согласительной комиссии подготовлено 18 согласованных поправок в проект бюджета, подготовлена таблица поправок, по которым не выработано согласованных решений, а также составлена таблица с 41 рекомендациями, являющимися согласованной позицией членов комиссии.

Также Борис Полозов озвучил предложение выйти с законодательной инициативой в правительство и Госдуму по пересмотру финансирования лечения больных арханными заболеваниями, направить её в Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России, «чтобы выйти с инициативой единым фронтом».