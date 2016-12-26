Губернатор Псковской области: Бюджет не простой, но он позволит нам достаточно уверено прожить следующий год

13:32, 26 декабря 2016, ПАИ

«Бюджет не простой, но он позволит нам достаточно уверено прожить следующий год», - заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак 26 декабря на сессии регионального парламента. Сегодня он выступил перед депутатами по проекту бюджета на 2017 год в рамках сессии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона заверил, что с учетом федеральных поступлений в течение финансового года в размере 4-5 млрд рублей «всё у нас будет хорошо».

«Постепенно, за два – три года мы сможем закончить большие стройки и сможем высвободить как собственные бюджетные средства, так и получить дополнительные доходы в бюджет. Коллеги, успех для наших граждан и региона - напрямую зависит от нашего с вами взаимодействия и настроя», - подчеркнул Андрей Тучрак.

Губернатор поблагодарил всех за совместную работу в уходящем году, пожелал удачи, терпения, мира и добра.