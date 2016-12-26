Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино»

13:38, 26 декабря 2016, ПАИ

На сессии Псковского областного Собрания 26 декабря перед принятием бюджета региона на следующий год и плановый период во втором чтении губернатор Андрей Турчак ответил на вопросы парламентариев, которые возникали в процессе работы согласительной комиссии. В частности, как передаёт корреспондент Псковскому агентству информации, он разъяснил депутату от партии «Яблоко» Льву Шлосбергу, зачем региону нужна особая экономическая зона «Моглино» и почему нельзя сократить её финансирование.

«Моглинская» строка бюджета – это наши обязательства перед федерацией. Они свои обязательства выполняют, мы должны выполнять свои также, - заявил губернатор. - Но вопрос чаще ставится по-другому: зачем нам вообще эти вложения и эта экономическая зона? Затем же, зачем мы в принципе занимаемся созданием комфортных условий для наших крупных инвесторов».

Он проинформировал депутатов, что в 2016 году только от одного крупного инвестора - Великолукского свинокомплекса – поступили 265 млн рублей в виде налогов в областной и районный бюджеты и платежей в социальные фонды. «В следующем году эта цифра будет еще больше», - заверил глава региона. Он добавил, что за последние три года на Великолукском свинокомплексе были созданы более 3 тысяч рабочих мест.

«Лесозавод «Судома» помимо 400 рабочих мест дает и, главное, что будет ежегодно давать в бюджет региона 100 млн рублей налоговых поступлений», - сообщил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что ОЭЗ «Моглино» после завершения проекта обеспечит еще больший налоговый потенциал. Губернатор заметил, что по темпам реализации этого проекта регион полностью соответствует мировым нормам: «запуск подобных проектов «у них» занимает 5–6 лет».

Андрей Турчак напомнил, что в 2016 году на площадке «Моглино» запустили электроподстанцию, открыли таможенный пост и газораспределительные сети. В настоящее время нам финская компания-резидент «Нор-маали» ведет строительство завода по производству лакокрасочных материалов, которое завершится в апреле следующего года.

С августа этого года российская компания-резидент «Сибирский гостинец» ведет в «Моглино» строительство завода по производству сублимированных ягод и других пищевых ингредиентов, уже следующим летом компания также планирует начать производство своей продукции на площадке ОЭЗ.

Кроме того, губернатор остановился на вопросе уменьшения финансирования работ по мелиорации земель. «Нам ни в коем случае нельзя сокращать эту статью расходов! Мы должны сделать все, чтобы сохранить набранную динамику возвращения заброшенных земель в севооборот», - заявил он. Глава региона назвал амбициозной, но выполнимой задачу по возвращению в совооборот 10-15 тыс. гектаров в год.

«Это, кстати, касается и наших фермеров, которым мы стараемся ежегодно увеличивать поддержку, и небезуспешно, судя по динамике производства в крестьянских и фермерских хозяйствах», - сказал Андрей Турчак.