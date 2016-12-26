Создателя дискуссионного клуба «Форум» выдвинули на «Народное признание-2016»

15:16, 26 декабря 2016, ПАИ

На соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016» выдвинули руководителя Молодежного дискуссионного клуба «ФОРУМ» Александра Андреева. Бороться за награду он будет в номинации «Инициатива».

В своей заявке студент 4-го курса Псковского филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета Александра Малахова отмечается, что Молодежный дискуссионный клуб «ФОРУМ» уже на протяжении года является «площадкой для свободной дискуссии, что немаловажно для современного общества».

«Само существование «ФОРУМА» полезно для молодежи, так как участники имеют возможность на практике обучаться основам, правилам дискуссии и культуре переговоров, а также социально и духовно развиваться. У нас в регионе, наверное, больше и нет подобных площадок, где в общении с представителями органов власти можно поднять проблемный вопрос и он будет услышан и наверняка решен, да и вообще диалог между властью и населением крайне важен. Плюс работа дискуссионного клуба направлена на воспитание чувства патриотизма, гражданской активности, что также, крайне важно для современной молодежи», - подчеркнул автор письма.

Напомним, премию «Народное признание» проводят Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области. Заявки принимаются до 18:00 26 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru Бланк заявки можно скачать здесь.

Напомним, в феврале 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Отметим, что приём заявок на соискание награды начнётся в ближайшее время.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, вы можете найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015».