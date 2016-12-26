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Общество

Псковичи пожертвовали более 100 тысяч рублей на лекарства 9-летнему мальчику

На благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце», которая прошла 24 декабря в гипермаркете «Империал», удалось собрать 115 тыс. 274 рубля. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации, все средства будут направлены в поддержку девятилетнего Никиты из Себежского района, которому необходима пересадка почки, для чего требуются дорогостоящие лекарства.

Фото предоставлено Детским фондом

Напомним, что Никита с самого раннего детства перенес уже множество операций, и у него развилась острая почечная недостаточность. Одна почка у мальчика уже удалена, вторая функционирует всего на 30%. Никите жизненно необходима пересадка органа. До, во время и после такой операции требуется дорогостоящее лекарственное лечение для улучшения работы пересаженного органа. Родителям Никиты удалось собрать меньше четверти необходимой суммы, а провести операцию нужно как можно скорее.

Фото предоставлено Детским фондом

Всю субботу более 60 волонтеров Детского фонда – студенты разных факультетов Псковского государственного университета и ребята из волонтерского отряда «Индиго» Псковского политехнического колледжа – рассказывали посетителям о том, как можно поучаствовать в судьбе Никиты. В благодарность за пожертвования добровольцы дарили неравнодушным участникам открытки, изготовленные воспитанниками школ-интернатов, и другие подарки. «Волонтеры, не жалея времени и сил, весь день активно призывали жителей и гостей города помочь маленькому Никите. Многие откликнувшиеся не только делали свой вклад, но и передавали мальчику теплые пожелания скорейшего выздоровления», - отметили в Детском фонде.

Фото предоставлено Детским фондом

Помимо денежных пожертвований, участники благотворительной акции передавали вещевую помощь для нуждающихся семей (удалось собрать два больших мешка), а также сладкие подарки для детей из псковской глубинки.

Фото предоставлено Детским фондом

От имени Никиты и его семьи Детский фонд поблагодарил всех отзывчивых людей, волонтеров и помощников.

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