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Экономика

Псковские специалисты вернули в Белоруссию капусту из-за путаницы с названием продукции

В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) специалисты запретили ввоз из Белоруссии 20 тонн белокочанной капусты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало несоответствие наименования перемещаемой продукции, указанного в фитосанитарном сертификате и транспортных документах.

Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.
 

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