Псковские специалисты вернули в Белоруссию капусту из-за путаницы с названием продукции
В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) специалисты запретили ввоз из Белоруссии 20 тонн белокочанной капусты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета стало несоответствие наименования перемещаемой продукции, указанного в фитосанитарном сертификате и транспортных документах.
Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.