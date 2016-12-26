Иван Цецерский о дискуссии вокруг бюджета-2017: Критикуя - предлагайте

14:00, 26 декабря 2016, ПАИ

«Всегда дискуссия о бюджете непростая — их года в год. Всегда хочется, чтобы денег было больше. Но не может появиться лишних денег, если не прилагать усилий», - заявил глава Пскова Иван Цецерский сегодня, 26 декабря, выступая на 5-й сессии Псковского областного Собрания, где обсуждался проект бюджета на 2017, 2018 и 2019 годы.

Напомнив, что Псков готовится к Ганзе-2019, Иван Цецерский заявил: «Если бы вы знали, как Андрей Анатольевич [Турчак] работает с федеральными министерствами, чтобы лишнюю копейку добыть для Пскова — вы бы по другому относились к этой дискуссии».

«Не надо лукавить, мы все знаем, кто почему и за что выступает — надо немного почестнее быть в отношении к людям. Если так будет продолжаться дискуссия — поверьте, вас в этом парламенте и ваших партий больше не будет. Поверьте, я людей знаю. Говорильня никому не нужна. Критикуя — предлагайте. Губернатору тоже надо помогать», - резюмировал глава муниципалитета.