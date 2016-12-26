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Экономика

Бюджет Псковской области на 2017 год принят во втором и третьем чтениях

Бюджет Псковской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором и третьем чтениях. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с проходящей сегодня, 26 декабря, сессии регионального парламента.

Депутаты проголосовали за серию поправок к бюджету, которые были  сформулированы в ходе работы над главным финансовым документом области согласительной комиссии.

Напомним, что в первом чтении бюджет области был принят 16 декабря.

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