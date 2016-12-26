Бюджет Псковской области на 2017 год принят во втором и третьем чтениях
Бюджет Псковской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором и третьем чтениях. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с проходящей сегодня, 26 декабря, сессии регионального парламента.
Депутаты проголосовали за серию поправок к бюджету, которые были сформулированы в ходе работы над главным финансовым документом области согласительной комиссии.
Напомним, что в первом чтении бюджет области был принят 16 декабря.