Бюджет Псковской области на 2017 год принят во втором и третьем чтениях

14:03, 26 декабря 2016, ПАИ

Бюджет Псковской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором и третьем чтениях. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с проходящей сегодня, 26 декабря, сессии регионального парламента.

Депутаты проголосовали за серию поправок к бюджету, которые были сформулированы в ходе работы над главным финансовым документом области согласительной комиссии.

Напомним, что в первом чтении бюджет области был принят 16 декабря.