В Великих Луках задержали мужчину, обворовавшего посетительниц спортклуба

14:45, 26 декабря 2016, ПАИ

Сотрудники Отдела МВД России по городу Великие Луки установили личность мужчины, подозреваемого в совершении кражи в спортклубе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 декабря в Великих Луках из раздевалки тренажерного зала по улице Зверева была совершена кража. Из сумки, в которой находились вещи 48-летней и 42-летней женщин, неизвестный похитил более 16 тысяч рублей и банковскую карту. Позднее с этой карты были сняты 15 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Сотрудники отдела МВД провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний безработный, ранее судимый за кражу великолучанин. Возбуждено уголовное дело.