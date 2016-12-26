Безработный великолучанин украл около 40 метров кабеля

14:48, 26 декабря 2016, ПАИ

В Великих Луках полицейские установили подозреваемого в хищении кабеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в октябре из подвального помещения дома по улице Гастелло свободным доступом была совершена кража около сорока метров кабеля.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летний местный житель.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.