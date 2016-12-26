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Безработный великолучанин украл около 40 метров кабеля

В Великих Луках полицейские установили подозреваемого в хищении кабеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в октябре из подвального помещения дома по улице Гастелло свободным доступом была совершена кража около сорока метров кабеля.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий  был установлен подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летний местный житель.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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