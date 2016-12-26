В бюджете Псковской области на 2016 год добавили 57 млн рублей на содержание дорог

14:54, 26 декабря 2016, ПАИ

В бюджет Псковской области на текущий год внесены изменения, в частности, доходная часть казны региона увеличена на 330 миллионов рублей. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 26 декабря.

Увеличение доходов происходит, в том числе, за счёт федеральной дотации в размере 215 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на зарплаты и социальные нужды.

Кроме того, в бюджет поступили 65 миллионов на оплату жилищно-коммунальных услуг, 16 миллионов – на социальные выплаты, 57 миллионов – на содержание дорожного фонда.