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Общество

Депутаты Псковского облсобрания согласовали минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона на 2017 год. Этот вопрос парламентарии рассмотрели на сессии 26 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно документу, минимальный размер взноса на капремонт для домов без лифта составит 6,18 руб. на квадратный метр общей площади помещения, с лифтом – 7,21 руб.

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