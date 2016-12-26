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Экономика

В поступивших в Псковскую область солёных брюшках лосося нашли листерии

В соленых брюшках лосося, поступивших из Белоруссии через пункт пересечения госграницы в деревне Лобок Невельского района, специалисты обнаружили листерии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Несоответствие образцов рыбопродукции по указанному микробиологическому показателю было выявлено в ходе лабораторных исследований.

Производителями значатся ООО «Розовый кит» по поручению «Камиро-групп» и «Камчатская рыба» (Белоруссия).

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