Александр Котов: В ходе принятия бюджета впервые избранные депутаты почувствовали накал борьбы

15:31, 26 декабря 2016, ПАИ

«Наши депутаты, которые впервые находятся в нашем законодательном органе, всё-таки почувствовали накал борьбы — особенно тогда, когда рассматриваются важные вопросы, в частности, закон о бюджете на следующий год», - считает председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации.

По мнению спикера регионального парламента, в результате у новоиспеченных законотворцев «появилось желание высказаться». «Я это только приветствую — это как раз то, о чём я говорил ранее: о конструктивной работе парламента, когда есть дискуссия, когда присутствуют разные точки зрения. На этой сессии как раз, наверное, показательным было желание депутатов высказать свою точку зрения», - пояснил Александр Котов.

Что касается содержательной стороны дискуссии вокруг бюджета на 2017 год, то, по мнению псковского спикера, «со стороны оппозиции конструктива по-прежнему маловато, поскольку аргументы редко подкрепляются фактами».

«Чаще мы слышим прогнозы, что в следующем году мы будем умирать, я не знаю, прозябать в нищете. На самом деле практика-то это не подтверждает. Сколько лет мы принимаем бюджет, и каждый раз мы видим, что затем удаётся дополнительно привлечь федеральные средства, чтобы решать насущные проблемы», - резюмировал Александр Котов.