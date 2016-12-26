Глава Опочецкого района выразил благодарность «Псковэнерго»

15:37, 26 декабря 2016, ПАИ

Глава Опочецкого района Юрий Ильин поблагодарил специалистов Западных электрических сетей «Псковэнерго» за участие в благотворительной и общественной жизни района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В текущем году на территории Опочецкого района специалисты «Псковэнерго» выполнили ремонт порядка 200 км воздушных линий, 57 трансформаторных подстанций и распредпунктов 10/0,4 кВ, расчистили 131 гектаров просек ЛЭП в лесной зоне.

В уходящем году сотрудники РЭС № 1 Западных электрических сетей обеспечили в Опочке электроснабжение нового стадиона, построив для этого воздушную линию 0,4 кВ по улице Светлая. Помимо этого, в преддверии различных городских и районных праздников энергетики традиционно обеспечивали установку дополнительных точек электропотребления в местах проведения торжественных митингов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, а к настоящему времени завершают монтаж новогодней иллюминации в центре города.

Отдельно можно отметить активное участие работников «Псковэнерго» во всех городских субботниках, озеленении улиц, в уходе за воинскими захоронениями, благоустройстве въездного знака.

«Мы надеемся на сохранение сложившихся деловых отношений и дальнейшее сотрудничество», - заключил глава Опочецкого района.