В Псковской области назвали победителей конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе!»

17:00, 26 декабря 2016, ПАИ

В Псковской области завершился региональный этап конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Лучшие работы определили представители Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, а также Государственного управления по информационной политике и связям с общественностью, Государственного управления образования, Государственного комитета по здравоохранению и фармации, молодежного парламента областного Собрания депутатов.

Победительницей в номинации «За лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» стала учащаяся Центра образования Опочецкого района СП «Гимназия» Вероника Прудник, выполнившая афишу «Молодежный символ здорового образа жизни».

В номинации «За лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» лучшим признан видеоролик «Сделай правильный выбор», создателями которого являются учащиеся 11-го класса псковской школы № 5 имени Героя России М. Н. Евтюхина.

А в номинации «За лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» наиболее удачным оказался раздаточный буклет «Делай как я!». Его подготовили специалисты Городского культурного центра Пскова.

Эти работы будут направлены для участия в федеральном этапе конкурса.

