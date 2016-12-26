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Общество

В Псковской области сельские педработники получили льготу на проезд от дома до работы

Педагогические работники государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, получили льготу на проезд от места жительства до места работы и обратно. Соответствующие изменения в закон «Об образовании в Псковской области» внесли депутаты регионального парламента на сессии 26 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Фото с sobranie.pskov.ru

Поправки, принятые парламентариями, были разработаны по поручению губернатора Андрея Турчака по итогам областного августовского совещания работников образования.

Размер, условия и порядок предоставления льготы на проезд, устанавливаются актом администрации области. Действие нормы о льготе на проезд для педагогических работников распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

На предусмотренные законом дополнительные меры социальной поддержки в областном бюджете 2016 года необходимо предусмотреть 521,2 тыс. рублей, в 2017 году – 1 млн 303 тыс. рублей.
 

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