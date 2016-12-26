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Экономика

Депутаты утвердили бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором и третьем чтении бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. С момента первого чтения документ не претерпел никаких изменений – поправки в законопроект не вносились. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото с sobranie.pskov.ru

Напомним, что бюджет Фонда по доходам и расходам определён на 2017 год в сумме 5 млрд 853 млн рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов - 6 млрд 812 млн 875,6 тыс. рублей и 7 млрд 158 млн 887,5 тыс. рублей, соответственно. Дефицит бюджета Фонда не планируется.

Фото с sobranie.pskov.ru

Доходы территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области будут формироваться за счёт субвенций из Федерального фонда и межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов РФ.

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