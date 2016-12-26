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Псковские полицейские расследуют дело по факту мошенничества с билетами на новогоднее шоу в Ледовом дворце

В ОМВД России по Псковскому району поступило более 150 заявлений от граждан, которые приобрели билеты на новогодние представления в Ледовом дворце Пскова. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, по версии следствия, организаторы шоу скрылись вместе с вырученными денежными средствами.

Фото с 60.мвд.рф


В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России «Мошенничество». В ходе расследования предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых. Граждан, располагающих какой-либо информацией о преступлении или лице, изображенном на фото, просят обращаться в полицию по телефонам 02, (8112) 59-33-28.

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