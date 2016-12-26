В Пскове сотрудникам отдела Росгвардии вручили служебные удостоверения
В отделе Росгвардии по Псковской области прошла торжественная церемония вручения служебных удостоверений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.
Удостоверения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ сотрудникам вручил начальник отдела полковник полиции Игорь Иванов. Также ряду сотрудников, которым присвоены очередные специальные звания, были вручены погоны.
В своем выступлении И. Иванов пожелал собравшимся успехов и отметил, что главное в службе сотрудника Росгвардии - это внимательное и чуткое отношение к гражданам.