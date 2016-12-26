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Общество

В Пскове сотрудникам отдела Росгвардии вручили служебные удостоверения

В отделе Росгвардии по Псковской области прошла торжественная церемония вручения служебных удостоверений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

Фото пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области

Удостоверения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ сотрудникам вручил начальник отдела полковник полиции Игорь Иванов. Также ряду сотрудников, которым присвоены очередные специальные звания, были вручены погоны.

В своем выступлении И. Иванов пожелал собравшимся успехов и отметил, что главное в службе сотрудника Росгвардии - это внимательное и чуткое отношение к гражданам.

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