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Общество

С 1 января в Пскове подорожает льготный проездной билет

С 1 января 2017 года льготный проездной билет для проезда на городском общественном транспорте подорожает на 50 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». На данный момент льготный проездной на городской общественный транспорт можно приобрести за 600 рублей.

Стоимость обычного взрослого проездного билета не изменится и по-прежнему будет составлять  850 рублей.

В компании также сообщили, что, традиционно, с 1 по 6 января на проездные билеты на январь будут действовать праздничные скидки.

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