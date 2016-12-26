С 1 января в Пскове подорожает льготный проездной билет

16:23, 26 декабря 2016, ПАИ

С 1 января 2017 года льготный проездной билет для проезда на городском общественном транспорте подорожает на 50 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». На данный момент льготный проездной на городской общественный транспорт можно приобрести за 600 рублей.

Стоимость обычного взрослого проездного билета не изменится и по-прежнему будет составлять 850 рублей.

В компании также сообщили, что, традиционно, с 1 по 6 января на проездные билеты на январь будут действовать праздничные скидки.