Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
Совет Федерации РФ 23 декабря единогласно одобрил законопроект, реализующий законодательную инициативу Минэкономразвития об отмене универсальной электронной карты (УЭК) как обязательного инструмента предоставления государственных и муниципальных услуг, сообщает портал D-Russia.ru.
Поддержанный сенаторами законопроект признаёт утратившей силу главу 6 («Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт») федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Сообщается, что необходимость изменений связана с ведением в настоящее время работы по внедрению удостоверения личности гражданина РФ, оформленного в виде пластиковой карты с интегральной микросхемой.