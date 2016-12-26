Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края вошёл в список кандидатов на «Народное признание»

16:59, 26 декабря 2016, ПАИ

Легкоатлетический пробег, посвященный 75-летию образования Партизанского края на территории Дедовичского района, выдвинут на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание-2016» в номинации «Событие». Соответствующую заявку организаторам премии прислала корреспондент газеты «Коммуна» Маргарита Смирнова.

Пробег состоялся 29 июля в Дедовичах. Участие в нём приняли 75 человек: работники ПАО «ОГК – 2» Псковская ГРЭС, школьники, работники лесозавода «Судома» и других организаций. Приехали на соревнование спортсмены из Пскова: мастер спорта СССР, чемпион мира по двоеборью, мастер спорта международного класса, неоднократный победитель пробегов в России Александр Купцов, мастер спорта по спортивной ходьбе, многократный призер чемпионов области по бегу Василий Амелин, мастер спорта по лыжам, неоднократный победитель области по бегу на длинные дистанции Любовь Семенова, мастер спорта, неоднократный победитель и призер международных соревнований Виктор Громов, участник более 100 марафонов в стране и мире Владимир Сухоруков, чемпион Европы по гребле Анатолий Малютин и другие.

«Пробег в честь 75-летия образования Партизанского края стал ярким событием в череде мероприятий, посвященных праздничной дате. Он проверил участников на выносливость, закалил их силу духа и воли. Самая многочисленная группа спортсменов представляла Псковскую ГРЭС. Надо отметить тот факт, что ни один из участников не сошел с дистанции», - отметила Маргарита Смирнова.

Напомним, премию «Народное признание» проводят Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области. Заявки принимаются до 18:00 26 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Отметим, что приём заявок на соискание награды начнётся в ближайшее время.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, вы можете найти по ссылкам: «Народное признание-2010»; «Народное признание-2011»; «Народное признание-2012»; «Народное признание-2013»; «Народное признание-2014»; «Народное признание-2015».