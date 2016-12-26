Об опасности выхода на лед сотрудники МЧС за два дня предупредили 180 псковичей

17:59, 26 декабря 2016, ПАИ

В минувшие выходные, 24 и 25 декабря, в населённых пунктах Неёлово и Солоново Псковского района работали временные посты по профилактике опасных ситуаций на водоёмах и предупреждению рыбаков работали. За два выходных дня об опасности выхода на лёд были предупреждены 180 человек на 85 единицах техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Псковской области.

Сотрудники МЧС довели до водителей и пассажиров машин содержание Распоряжения о запрете выхода на лёд.

Напомним, что временные посты созданы в Неёлово и Солоново в соответствии с Распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд. Там организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по региону совместно с представителями УГИБДД Управления МВД России по Псковской области. Цель их работы – предупреждать об опасности выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин. Они обязаны предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лёд.