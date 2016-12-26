Инфляция в России по итогам 2016 года составит 5,6%

17:21, 26 декабря 2016, ПАИ

Министерство экономического развития РФ улучшило прогноз по инфляции в России по итогам 2016 года с прогнозируемых ранее 5,8% до 5,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный мониторинг Минэкономразвития за январь - ноябрь 2016 года.

В документе говорится, что инфляция в ноябре сохранилась практически на уровне октября и составила 0,4%. При этом в годовом выражении инфляция продолжает стабильно снижаться с июля текущего года - с 7,5% в июне до 5,8% в ноябре.

«За период с января по 12 декабря 2016 года инфляция составила 5,2%, годом ранее - 12,5%. Это является большим успехом в борьбе с инфляцией», - отмечают аналитики министерства.