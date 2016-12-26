120 спортсменов приняли участие в Первом открытом турнире по кобудо Берлинского полка

17:42, 26 декабря 2016, ПАИ

25 декабря в спортивном комплексе войсковой части № 41493 прошел Первый открытый турнир 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, посвященный российским летчикам военно-транспортной авиации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации кобудо Псковской области.

В рамках турнира состоялись VII Первенство Пскова по рукопашному бою «кобудо» и первые в Псковском регионе соревнования по армейскому рукопашному бою среди допризывной, призывной молодежи и военных. Мероприятие подержал Военный комиссариат Псковской области.

Всего в турнире приняли участие 120 спортсменов из клубов Пскова и Санкт-Петербурга.

«Все спортсмены и тренеры, принявшие участие в турнире, выражают искреннюю благодарность псковским военным летчикам и лично их командиру полковнику Андрею Павловскому за возможность провести турнир на территории части, за подготовку и украшение зала и за помощь в судействе»,- отметили в пресс-службе Федерации.