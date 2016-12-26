Глава Пскова провел встречу по бюджету на 2017 год с руководителями фракций гордумы

18:35, 26 декабря 2016, ПАИ

Сегодня, 26 декабря, глава города Пскова Иван Цецерский встретился с руководителями фракций Псковской городской Думы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в обсуждении основного финансового документа муниципалитета на 2017 год приняли участие также глава администрации Игорь Калашников, представители профильных управлений, заместители Глав. Свои позиции высказали присутствующие руководители фракций: Валерий Лесников (Единая Россия), Петр Алексеенко (КПРФ) и Евгений Самуйлов (Справедливая Россия).

«Идёт последняя напряжённая неделя по корректировке, и мы выходим на принятие бюджета. Стартовые цифры всем известны, они сопоставимы с 2016 годом. Спасибо всем депутатам, кто внес свои правки - все они имеют место быть, нереальных предложений не поступало. Есть понимание, что средств хватает не на всё», - высказался глава города, предложив не стесняться заявлять о своих политических интересах, но при этом «быть конструктивными и не вгрызаться в разного рода цифры, вступая в пустую полемику».

Глава также рассказал, что сегодня в ходе рабочего совещания по подготовке ко второму чтению вопроса о бюджете города на 2017 год, достигнуто понимание о внесении ряда поправок. Так, предполагается предусмотреть средства на подготовку детских оздоровительных лагерей к новому сезону.

Большую часть времени депутаты посвятили обсуждению статей расходов в сфере ЖКХ на следующий год. Свои пояснения дал начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров: «Средства предусмотрены по всем основным направлениям, кроме того, проблемные позиции будем закрывать».

В частности, депутатов интересовал вопрос с ремонтом дворовых территорий. Алексей Захаров пояснил, что на сегодняшний день в бюджете с учетом областной субсидии заложено 96 млн, ожидается дополнительное финансирование из федерального бюджета. В случае подтверждения допфинасирования возможно перераспределение средств внутри статьи с тем, чтобы обеспечить ремонт не только дворов, но и междворовых проездов. Кроме того, в постепенно будет решаться вопрос освещения темных участков улиц.

Депутат Григорий Турчин поинтересовался наличием средств в бюджете на 2017 год по оборудованию подъемника в школе № 9. Заместитель главы администрации Мария Михайлова пояснила, что выполнение проектно-сметной документации запланировано за счет внебюджетных источников, как и его реализация. «В этой школе нужно создавать условия для инклюзивного образования, здесь 170 детей с нарушениями здоровья», - уточнила она.

В завершение глава еще раз подчеркнул, что вхождение в новый год с принятым бюджетом является фундаментом стабильного жизнеобеспечения муниципалитета.