Завершилось выдвижение на «Народное признание-2016»: организаторам поступили 104 заявки

18:51, 26 декабря 2016, ПАИ

Сегодня, 26 декабря завершилось выдвижение на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2016». За почти два месяца, пока шло выдвижение, организаторам премии поступили 104 заявки. Напомним, что в этом году награда будет присуждаться в 11 номинациях.

В ближайшие дни на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур голосования за претендентов на награду, по итогам которого будут определены тройки финалистов премии в каждой из номинаций. Именно они выйдут во второй тур голосования и будут приглашены на церемонию награждения в феврале 2017 года.

В номинации «Открытие» в этом году за награду будут бороться:

1. Сеть водоматов «Артезианская вода – 24 часа»

2. Станция проката веломобилей в Пскове

3. Торгово-развлекательный центр «Акваполис» с первым в Пскове аквапарком

4. Груминг-салон «Городской стиль»

5. Группа «Псков. Куда пойти?» в соцсети «ВКонтакте»

6. Первый в Пскове гастробар Mojo

7. «Spa до неба»

8. Клиника «Центр ЭКО. Псков»

9. Лофт «Фонарь»

10. Питомник Ориентальных кошек «Муррайя» (Murraiya)

11. Ресторан «Инжир»

12. Бассейн «Четыре сезона» в Порхове

13. Салон красоты «А-ле Ола»

14. Стоматологический центр «ART MEDICAL GROUP»

15. Горнолыжная трасса у деревни Лобаново Новоржевского района

16. Макдональдс

17. Верёвочный парк «Мальская долина»

18. Компания по изготовлению корпусной мебели «Hi-Tech Mebel»

В номинации «Наша марка» представлены:

1. Производитель продуктов питания и пищевых ингредиентов компания «Сибирский гостинец»

2. Компания «Столбушенский продукт»

3. Минеральная вода «Хиловская»

4. Ресторация «Сад Подзноева»

5. Компания «Скобарь»

6. Компания «ПсковАгроИнвест» («Соловьи»)

7. ОАО «Великолукский мясокомбинат»

8. Производственный кооператив «Завод «Псковский гончар»

9. ЗАО «Глобус»

10. ООО «Меланти-Н»

11. Швейная фабрика «Славянка»

12. ЗАО «Пушкиногорский маслодельно - сыродельный завод»

13. Компания «Псковмясопром»

В номинации «Сервис» на награду выдвинуты:

1. Апарт-отель «Камелот»

2. Технический центр AUTOHOF

3. Управляющая компания «Псковжилсервис»

4. Фитнес-клуб «Планка Фитнес»

5. Салон TiFFANY NAiL BüRO

6. Студия красоты Color Profi

7. Салон Glance

8. Многофункциональный центр в Пскове

9. Транспортная компания «Меридиан»

В номинации «Лидер» претендентов на победу пятеро:

1. Генеральный директор ООО «Рестоград» - ресторана «Инжир» Оксана Нани

2. Директор Дновского районного рынка, член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании, борец за формирование доступной среды в городе Дно, инвалид-колясочник Владимир Петров

3. Руководитель псковского управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец

4. Директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин

5. Порховский предприниматель, депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков

В номинации «Рекорд» за победу поборются:

1. Бронзовый призёр Первенства мира по тхэквондо и призёр Чемпионата Европы - 2016 Александрина Осокина

2. Победительница Первенства Европы по тхэквондо Виктория Яковлева

3. Мотогонщик, кандидат в мастера спорта Олег Каранин

4. Члены олимпийской сборной России по академической гребле Семён Яганов и Павел Сорин

5. Дзюдоистка, золотая медалистка Кубка России Александра Хомын

6. Шахматисты Наум Руденко и Григорий Малышев

7. Ориентировщик, мастер спорта РФ, обладатель «золота» Чемпионата России по ориентированию Иван Никитин

В номинацию «Защита» в этом году поступили всего три заявки:

1. Младший лейтенант полиции Сергей Куприянов из Усвят, который спас замерзающую на трассе семью из Санкт-Петербурга

2. Капитан полиции Артур Ляш, инспектор ДПС лейтенант полиции Рабиль Мехтиев и сотрудник межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» сержант полиции Андрей Ульянов за спасение тонувшего подростка из реки Псковы

3. Полицейские-водители группы полиции отделения вневедомственной охраны по Гдовскому району – филиала ФГКУ «ОВО войск национальной гвардии России по Псковской области» старшие сержанты полиции Николай Голдин и Александр Мясоедов, электромонтер ФГУП «Охрана» Александр Сафронов за спасение пожилой пары из задымлённого дома

В номинации «Поступок» сразятся пять соискателей:

1. Автомобилист из Пскова, который спас женщину от изнасилования

2. Сотрудники «Псковэнерго» Руслан Торим и Сергей Богородицкий за спасение от пожара деревни Раково Печорского района

3. Дорожные рабочие Денис Раскольников, Игорь Шаркевич и Виктор Прокофьев за спасение пса Черныша, провалившегося под лёд

4. Дмитрий Николаев и Анатолий Варламов из деревни Заплюсье Плюсского района, спасшие пенсионерку, провалившуюся в люк во время сбора малины

5. Военнослужащий Псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Григорий Паникаровский за спасение 4-летней девочки, выпавшей из окна

В номинации «Талант» на «Народное признание» выдвинуты:

1. Автор первого исторического романа о псковском князе Довмонте Тауфик Рахматуллин

2. Видеоблогер с ограниченными возможностями Владислав Фокин

3. Псковский симфонический оркестр под руководством Эдуарда Банько

4. Студия детской анимации «Мультивилль»

5. Театр танца «Русские узоры»

6. Хип-хоп группа «Хоть Отбавляй!»

7. Псковская студия «Циркачонок»

8. Хореографический ансамбль «Солнышко»

9. Поэтесса Р’Оксана Стренадько

10. Детский образцовый театр «Бенефис»

В номинации «Призвание» представлены 16 соискателей награды:

1. Отец Антоний, открывший спортивный зал в Кунье

2. Воспитательница детского сада №19 в Великих Луках Ирина Марченкова

3. Главный врач ЛПУ «Санаторий «Хилово» Женя Дудченко

4. Тренер по фигурному катанию Анастасия Хрипкова

5. Учитель химии Гуманитарного лицея города Пскова Ирина Подкопаева

6. Руководитель благотворительного проекта #ДетиВсейЗемли Евгения Трефилова

7. Заслуженный лесовод России Евдокия Софийская

8. Тренер спортивной школы «Ника», призёр Олимпийских игр Сергей Матвеев

9. Пенсионер, футбольный тренер из деревни Тямша Псковского района Владимир Трофимов

10. Юрист Ольга Кутузова

11. 68-летняя учительница физкультуры из Опочецкой гимназии Анна Морозова

12. Старший государственный инспектор отдела земельного надзора Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Роман Васильев

13. Детский тренер, основатель дедовичской школы гребли Андрей Сидоркевич

14. Заместитель декана по воспитательной работе факультета менеджмента Псковского государственного университета Светлана Воднева

15. Творческая компания «Astra Video»

16. Воспитательница детского сада «Радуга» Псковского района Наталья Нечаева

На победу в номинации «Инициатива» претендуют:

1. Руководитель общественного объединения «Управа в ЖКХ» Сергей Елизаров

2. Члены клуба «Псков подводный мир» во главе с его руководителем Олегом Довгием за сохранение фестиваля Beuchat fest

3. Педагог дополнительного образования Печорского районного дома детского творчества и тренер Игорь Тезнев за открытие катка в детском саду

4. Проект «Добрый рок Псков»

5. Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети – наше будущее»

6. Проект «Песни июльского вечера»

7. Молодежный дискуссионный клуб «ФОРУМ»

8. Движение «СВОЁ!»

В номинации «Событие» представлены 10 различных мерояприятий:

1. Фестиваль военно-исторической реконструкции на «Линии Сталина» в Островском районе

2. «Кубок Турника» - ежегодный турнир по подтягиванию в Пскове

3. Чемпионат Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», прошедший в рамках трёх этапов Кубка России

4. Чемпионат мира по парусному спорту в классе яхт «Микро» на Псковском озере

5. Фестиваль «Территория огня-2016»

6. Акция «Ночь в архиве»

7. Семейный марш, посвященный Международному дню защиты детей

8. Первый псковский марафон, прошедший 21 мая 2016 года

9. Международный творческий фестиваль «Другое искусство»

10. Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края в Дедовичском районе

Подробнее о номинантах можно прочитать здесь>>>

Премию «Народное признание» проводят Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области.

Учредителями награды являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.