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Общество

Toyota отзывает в России более 18,8 тысяч автомобилей из-за неисправности тормозов

Японский автопроизводитель Toyota отзывает в России 18,757 тыс. автомобилей Lexus NX, передает Коммерсант со ссылкой на Росстандарт. Причиной решения компании, которое распространяется на модели 200, 300h и 200t, проданных с 11 сентября 2014 года, стали неполадки в тормозной системе. «В связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован, несмотря на наличие вышеуказанных условий,— поясняется в сообщении.— В ситуации, когда трансмиссия будет находиться в режиме "Паркинг", существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации».

Официальные дилеры Toyota должны уведомить владельцев автомобилей о неполадке и заявить о необходимости ремонта. Узнать, нужно ли исправлять неисправность у конкретного экземпляра, водители могут, проверив VIN-код на сайте Росстандарта. Специалисты Toyota должны будут бесплатно обновить программное обеспечение тормозной системы.

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