Индекс борща на Украине в 2016 году вырос почти в два раза

19:57, 26 декабря 2016, ПАИ

Индекс борща на Украине в 2016 году вырос почти в два раза, приводит ТАСС сообщение общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб».

Чтобы сварить кастрюлю украинского борща с мясом объемом 3,5–4 л, нужно потратить от $5 (свыше 130 грн), а в начале 2016 года цена такого набора составляла около $3 (74 грн).

Мясная продукция на Украине за год подорожала примерно на 30%, превысив $3,8 (100 грн) за килограмм, а цены на овощи медленно росли каждый месяц на 2–3%, сделав рывок в канун Нового года.

Эксперты сообщают, что подобные тенденции связаны с тем, что на Украине снизились объемы производства, а компенсировать нехватку собственной продукции импортом пока не удается. Импортная продукция также существенно подорожала из-за девальвации гривны.

Ранее сообщалось о том, что стоимость продуктов, необходимых для приготовления салата «Оливье», в России в 2016 году выросла на 1,8%.