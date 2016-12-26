Сотни активистов в Берлине решили в знак протеста дойти до Алеппо

20:10, 26 декабря 2016, ПАИ

Несколько сотен мирных активистов в Германии начали многомесячный марш протеста, они призывают прекратить боевые действия в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.

Марш начался в районе бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф. Участники акции с белыми флагами в руках стартовали, несмотря на плохую погоду. Они планируют потратить 3,5 месяца, чтобы пешком добраться до Алеппо.

В планах у организаторов проходить около 20 км в день. Их путь будет лежать через Германию, Чехию, Австрию, Словению, Хорватию, Сербию, Македонию, Грецию и Турцию.

28-летний уроженец Сирии Джабер Захер Алджер, участвующий в акции, отметил, что ситуация в Сирии является ужасной.

«Участвующие в марше люди здесь выражают человечность, и я хочу внести свой вклад в это. Другие люди в мире должны знать, что ситуация в Сирии ужасная», — сказал он.